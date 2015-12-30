الدعم الحقيقي للأسر المنتجة هو نقلها من المنزل إلى المتجر

أكد علي العثيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أنه يتوجب على مؤسسات المجتمع المدني مساعدة المستثمرات من المنزل، إما بتحويل هوايتهن إلى عمل تجاري، أو تحسين إنتاجهن وتطويره ليواكب متطلبات السوق. واضاف العثيم: حجم المبيعات لأي منتج إذا كان أقل من 100 ألف ريال في السنة، ولا يحقق معدلات نمو، فهو لا يعتبر نشاط تجاري واعد لذا فإن دور المؤسسات هو مساعدة المستثمرات من المنزل، لنقلهن من العمل من المنزل إلى العمل من خلال المؤسسات التجارية. وأشار العثيم لدور الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في مساعدة المستثمرات ودعمهن في «منتجون3» واكد ان المشاركة في مثل هذه الفعاليات تنقل تجارب العارضات لمستويات أعلى واكد ضرورة التواصل المباشر للعارضات مع الجمهور لاكتساب مهارات التواصل مع العملاء ومعرفه احتياجاتهم والتعرف إلى السوق بشكل اكثر عمقاً.

واهم سبل نجاح هو الاعتماد على النفس، والعمل على تطوير المنتج وتحديد اسعار المنتجات، وهذا ما سينقل مشاريعهن من المنزل إلى التجارة بشكل مستدام.

واشاد العثيم بتنظيم معرض منتجون3 وتطوره من عام إلى آخر وقال: «مُنتجون 3 « تطّور كثيراً، ونطمح أن يكون منتجون 4 أفضل بإذن الله.