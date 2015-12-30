«زهرة» و«الزهايمر» تكرمان الإدارة النسائية بالشورى

كرمت الجمعية السعودية الخيرية للزهايمر خلال حفلها المقام بمناسبة اليوم العالمي للتطوع في حي البجيري بالرياض الإدارة العامة للقسم النسائي في مجلس الشورى متمثلة برشا الشبيلي مديرة الإدارة العامة للقسم النسائي، نظير حرص الإدارة على مواكبة أهم الحملات التوعوية.

وقدمت الجمعية محاضرة توعوية لمنسوبات المجلس ضمن الحملة التوعوية التي تقيمها تحت عنوان (اسألني عن الزهايمر) والتي تهدف إلى توعية المجتمع بأعراض المرض وطرق الوقاية منه والوقوف وفاءً لمن توقف كفاحهم بسببه.

كما كرمت جمعية زهرة لسرطان الثدي الإدارة العامة للقسم النسائي بمجلس الشورى خلال الحفل الختامي لحملة أكتوبر 2015م، والذي كان برعاية وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد القصبي، وذلك لدعم الإدارة للحملة التوعوية بعدة نشاطات من ضمنها استقبالها الأميرة هيفاء الفيصل رئيسة الجمعية ومنسوبات الجمعية وعدداً من المتعافيات اللاتي قمن بجولة تعريفية في أرجاء المجلس وحضور جزء من الجلسة.