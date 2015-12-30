أمير الرياض يرعى مهرجان أسر ذوي الإعاقة المنتجة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض حفل افتتاح "المهرجان الأول لأسر ذوي الإعاقة المنتجة" الذي تنظمه جمعية الاطفال المعوقين خلال الفترة من 1-2 جمادى الأولى 1437ه الموافق 10-11 فبراير 2016م بالرياض.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين عن شكره وتقديره لمبادرة سمو أمير منطقة الرياض برعاية هذه المناسبة الخيرية الاجتماعية، مشيراً الى أن ذلك يعكس ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ومساندة لقضية الإعاقة وللأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم من ناحية، وللعمل الخيري ممثلا في الجمعية من ناحية أخرى.

وذكر سموه أن هذا المهرجان يأتي في إطار برامج وأنشطة جمعية الأطفال المعوقين التي تستهدف حشد المساندة المجتمعية لقضية الإعاقة، ولاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساندة أسرهم لتجاوز تحديات مراحل العلاج والتعليم والتأهيل، ومن ثم دمجهم في المجتمع وتحقيق الاستقلالية لهم من خلال خلق فرص لتوفير مصادر دخل كريمة تستثمر قدراتهم.

وأوضح سموه أن المهرجان يمثل برنامجا مبتكرا لإتاحة الفرصة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لعرض منتجاتهم ومشروعاتهم الاستثمارية الصغيرة، والتسويق لها في اطار مساندة جهودهم، والتعريف بهم كقوة منتجة تبحث عن ضمان حياة كريمة.

جدير بالذكر أن المعرض الأول لأسر ذوي الإعاقة المنتجة يستهدف خلق نافذة تسويقية لمنتجات أسر ذوي الإعاقة، والتعريف بقدرات وإمكانات أبناء هذه الفئة وذويهم، وتشجيع المنافسة على ابتكار فرص لتحقيق مصادر دخل ذاتية من خلال استغلال المهارات والحرف، وكذلك تعزيز دمج أسر ذوي الإعاقة في المجتمع، وتحفيز ثقافة المشروعات متناهية الصغر التي تمثل كنزاً غير مكتشف لدفع عجلة التنمية.

وتحرص جمعية الأطفال المعوقين في أنشطتها الجماهيرية على توفير تسهيلات مكانية وتقنية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال زيارتهم لمقر المهرجان والاطلاع على مكونات الاجنحة المشاركة والتواصل مع العارضين عبر وسائل مبتكرة مثل الممرات الذكية ولغة الإشارة وتسهيلات الوصول الشامل.