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إحداث أول مدرسة للموهوبين بعسير

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إحداث أول مدرسة للموهوبين بعسير إحداث أول مدرسة للموهوبين بعسير

    ‏أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي بن محمد آل كركمان قراراً يقضي بافتتاح أول مدرسة للموهوبين بتعليم المنطقة على أن تمارس أعمالها بدءاً من الفصل الدراسي الثاني المقبل.

وتضمن القرار دعم المدرسة بأفضل الكوادر البشرية في جميع التخصصات والمجالات، وتأمين المستلزمات المادية المساعدة على أداء رسالتها تجاه فئة الموهوبين، فيما تقوم إدارة الموهوبين بأعمال الإشراف والمتابعة للمدرسة بالتنسيق مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة ورصد أدائها ومخرجاتها، والرفع بتقارير دورية عن ذلك لصاحب الصلاحية. من جهته أوضح مدير إدارة الموهوبين يحيى بن عيسى، أن القبول بالمدرسة سيقتصر على مخرجات المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين.

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