أخبار عاجلة

ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الرومي: الميزانية الجديدة تعكس اهتمام القيادة بمستقبل الأجيال

Google+ Print
الرومي: الميزانية الجديدة تعكس اهتمام القيادة بمستقبل الأجيال الرومي: الميزانية الجديدة تعكس اهتمام القيادة بمستقبل الأجيال

    وصف محافظ هيئة تقويم التعليم العام، د. نايف بن هشال الرومي تصدر مخصصات قطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة الميزانية الجديدة بأنه يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظي به هذه القطاع الاستراتيجي، وقال إن تخصيص مبلغ 191.659 مليار ريال للقطاع يضمن استمرار المشروعات التي تم استحداثها، والتوسع في المشاريع والخدمات التي تعزز أدوار القطاع.

ونوه الرومي بسياسات القيادة في وضع التعليم في المكانة المميزة اللائقة به، التي تمكنه من صياغة مستقبل الأجيال.

وقال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، أنجزت ميزانية تلبي احتياجات استمرار النمو والتطور وتعكس حنكة القيادة ورصانة فكرها التنموي.

ولفت "الرومي" إلى أن توجيه خادم الحرمين لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، سوف يدعم توجهات ومحددات الميزانية نحو الأهداف التنموية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وفتح المزيد من فرص العمل والاستثمار في قطاعات اقتصادية حيوية هامة.

وأشار إلى أن الميزانية بكل أبوابها وبنودها تؤكد الحرص على المكتسبات الهائلة التي تحققت واستمرار المسيرة المباركة، ويعكس هذا الحرص إعطاء أولوية للتعليم بمختلف مراحله، كونه في صدارة قيادة التطور والتحديث.

وأكد الرومي أن هيئة تقويم التعليم العام ستواصل مشاريعها في ظل الميزانية الجديدة، وبإذن الله ستكمل مسيرتها وتحقق رسالتها الهادفة للرقي بالتعليم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية