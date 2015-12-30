الرومي: الميزانية الجديدة تعكس اهتمام القيادة بمستقبل الأجيال

وصف محافظ هيئة تقويم التعليم العام، د. نايف بن هشال الرومي تصدر مخصصات قطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة الميزانية الجديدة بأنه يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظي به هذه القطاع الاستراتيجي، وقال إن تخصيص مبلغ 191.659 مليار ريال للقطاع يضمن استمرار المشروعات التي تم استحداثها، والتوسع في المشاريع والخدمات التي تعزز أدوار القطاع.

ونوه الرومي بسياسات القيادة في وضع التعليم في المكانة المميزة اللائقة به، التي تمكنه من صياغة مستقبل الأجيال.

وقال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، أنجزت ميزانية تلبي احتياجات استمرار النمو والتطور وتعكس حنكة القيادة ورصانة فكرها التنموي.

ولفت "الرومي" إلى أن توجيه خادم الحرمين لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، سوف يدعم توجهات ومحددات الميزانية نحو الأهداف التنموية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وفتح المزيد من فرص العمل والاستثمار في قطاعات اقتصادية حيوية هامة.

وأشار إلى أن الميزانية بكل أبوابها وبنودها تؤكد الحرص على المكتسبات الهائلة التي تحققت واستمرار المسيرة المباركة، ويعكس هذا الحرص إعطاء أولوية للتعليم بمختلف مراحله، كونه في صدارة قيادة التطور والتحديث.

وأكد الرومي أن هيئة تقويم التعليم العام ستواصل مشاريعها في ظل الميزانية الجديدة، وبإذن الله ستكمل مسيرتها وتحقق رسالتها الهادفة للرقي بالتعليم.