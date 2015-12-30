واشنطن: خطط إسرئيل للتوسع الاستيطانى بمنطقة "إى-1" غير مشروعة

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها مجددا إزاء خطط الحكومة الإسرائيلية للتوسع الإستيطانى.

ووصف نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر بناء إسرائيل مستوطنات جديدة فى "المنطقة إى-1" فى الضفة الغربية بأنه "غير مشروع" وله نتائج عكسية على مسار السلام.

وقال تونر، فى تصريحات صحفية، إن قلق الولايات المتحدة إزاء بناء وحدات استيطانية فى المنطقة "إى-1" معروف، مؤكدا معارضة الولايات المتحدة الشديدة لأى خطوات تمهد الطريق أمام بناء مستوطنات فى المنطقة.

وأشار إلى أن واشنطن تؤمن بأن مثل هذه الخطوات لا تتماشى على الإطلاق مع حل الدولتين وتثير شكوكا بصورة لا لبس فيها حول التزام الحكومة الإسرائيلية تجاه السلام.

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