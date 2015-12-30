"الكهرباء": جميع المحطات ومنشآت الوزارة مؤمنة بـ"كاميرات مراقبة"

أكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جميع المنشآت التابعة للوزارة يتم تأمينها بكاميرات المراقبة، علاوة على تأمين محطات التوليد و المحولات الكبرى من قبل قوات الجيش والشرطة.

وأضاف اليمانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد محطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية يبلغ 52 محطة مؤمنة جميعها بكاميرات مراقبة و قوات الجيش والشرطة، لافتاً أن محطات المحولات الكبرى يتم أيضاً تأمينها بكاميرات.

وأشار اليمانى إلى أن مبنى ديوان عام الوزارة، مراقب بالكاميرات من الداخل و الخارج، بالإضافة إلى تأمين جميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية بكاميرات مراقبة.

- رئيس كهرباء جنوب القاهرة: نطبق مبدأ الثواب والعقاب لرفع نسب التحصيل بالشركة