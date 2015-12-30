أخبار عاجلة

ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الكهرباء": جميع المحطات ومنشآت الوزارة مؤمنة بـ"كاميرات مراقبة"

Google+ Print
"الكهرباء": جميع المحطات ومنشآت الوزارة مؤمنة بـ"كاميرات مراقبة" "الكهرباء": جميع المحطات ومنشآت الوزارة مؤمنة بـ"كاميرات مراقبة"
أكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جميع المنشآت التابعة للوزارة يتم تأمينها بكاميرات المراقبة، علاوة على تأمين محطات التوليد و المحولات الكبرى من قبل قوات الجيش والشرطة.

وأضاف اليمانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد محطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية يبلغ 52 محطة مؤمنة جميعها بكاميرات مراقبة و قوات الجيش والشرطة، لافتاً أن محطات المحولات الكبرى يتم أيضاً تأمينها بكاميرات.

وأشار اليمانى إلى أن مبنى ديوان عام الوزارة، مراقب بالكاميرات من الداخل و الخارج، بالإضافة إلى تأمين جميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية بكاميرات مراقبة.


>- رئيس كهرباء جنوب القاهرة: نطبق مبدأ الثواب والعقاب لرفع نسب التحصيل بالشركة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365