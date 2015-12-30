قيادى سابق بالإخوان: بيان الجماعة التحريضى ضد مصر وجيشها "تخاريف"

وصف طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، البيان التحريضى الصادر من قيادات بالجماعة بتركيا بـ"التخريف"، مؤكدا أنه تمهيد لذكرى 25 يناير، لكنهم لن يستطيعوا تنفيذ تهديداتهم.

وأضاف البشبيشى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"،:" كلما اقتربت ذكرى 25 يناير نتوقع مزيدا من بيانات التحريض، ومحاولات تعبئة قواعد الجماعة".

وأوضح أن البيان صادر من تركيا، حيث يقبع مكتب محمد كمال أحد الجبهتين المتصارعتين داخل التنظيم، محاولا استغلال قرب ذكرى 25 يناير لفرض سيطرته على قطاع عريض من قواعد التنظيم خاصة الشباب الذى يؤمن بالعنف تحت شعار "الثورة".

يذكر أن جماعة الإخوان، أصدرت بيانا، وقع عليه نحو 28 من الدعاة والسياسيين المؤيدين لجماعة الإخوان والهاربين فى تركيا، يحرض ضد مؤسسات الدولة وتفكيك الجيش المصرى وتحريم العمل به كضباط أو جنود أو مساعدتهم، ووجوب ترك معسكرات الجيش فورا.

كما حرض البيان "الشعب المصرى على التعامل مع القوات المسلحة بوصفها "قوة احتلال" ودعاهم إلى "القتال " ضد الجيش، مستشهدا بحديث نبوى.

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