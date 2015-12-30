أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

دير الأنبا بيشوى: الكنيسة تتكفل بنفقات ترميم "أضرار السيول"

Google+ Print
دير الأنبا بيشوى: الكنيسة تتكفل بنفقات ترميم "أضرار السيول" دير الأنبا بيشوى: الكنيسة تتكفل بنفقات ترميم "أضرار السيول"
أكد القمص صرابامون، المتحدث الرسمى باسم دير الأنبا بيشوى الأثرى بوادى النطرون، أن الكنيسة تتكفل بكافة تكاليف ترميم الكنائس الأثرية بالدير والتى تضررت جراء السيول.

وقال المتحدث باسم الدير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدير ينتظر موافقة وزارة الآثار على البدء فى الترميم، حيث تتبع الكنائس الأثرية قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ولا يمكن البدء فى أعمال الترميم دون الحصول على موافقة كتابية.

وأشار القمص صرابامون، إلى أن رهبان الدير بدأوا فى تمهيد الطرق التى دمرتها السيول، وكذلك عملوا خلال الفترة الماضية على رفع آثار السيول التى أغرقت المزارع والقلايات ومساكن الرهبان وبعض مبانى الخدمات بالدير.

كان دير الأنبا بيشوى، قد تعرض لسيول عارمة فى نوفمبر الماضى ضمن ثلاثة أديرة تضررت فى منطقة وادى النطرون، وأعلن الدير عن فتح باب التبرعات للبدء فى عمليات الترميم ورفع آثار السيول.


>- بالصور.. بدء صرف 38 مليون جنيه للمرحلة الثانية لتعويضات المزارعين المتضررين من السيول بالبحيرة.. و18 مليونا دفعة أولى لمنتفعى الائتمان والإصلاح الزراعى.. وغضب بين بعض الفلاحين لتأخر استلام مستحقاتهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365