دير الأنبا بيشوى: الكنيسة تتكفل بنفقات ترميم "أضرار السيول"

أكد القمص صرابامون، المتحدث الرسمى باسم دير الأنبا بيشوى الأثرى بوادى النطرون، أن الكنيسة تتكفل بكافة تكاليف ترميم الكنائس الأثرية بالدير والتى تضررت جراء السيول.

وقال المتحدث باسم الدير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدير ينتظر موافقة وزارة الآثار على البدء فى الترميم، حيث تتبع الكنائس الأثرية قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ولا يمكن البدء فى أعمال الترميم دون الحصول على موافقة كتابية.

وأشار القمص صرابامون، إلى أن رهبان الدير بدأوا فى تمهيد الطرق التى دمرتها السيول، وكذلك عملوا خلال الفترة الماضية على رفع آثار السيول التى أغرقت المزارع والقلايات ومساكن الرهبان وبعض مبانى الخدمات بالدير.

كان دير الأنبا بيشوى، قد تعرض لسيول عارمة فى نوفمبر الماضى ضمن ثلاثة أديرة تضررت فى منطقة وادى النطرون، وأعلن الدير عن فتح باب التبرعات للبدء فى عمليات الترميم ورفع آثار السيول.

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