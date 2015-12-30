"إحنا الشباب يا ريس" بالمنيا تطالب السيسى بحل مجلس النواب

طالبت حملة "إحنا الشباب يا ريس"، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحل مجلس النواب بسبب ما وصفته بـ"عدم الشرعية"، موضحة أن ائتلاف دعم مصر يبطل عضوية المنضمين إليه، ويفقد مجلس النواب قراراته القانونية والدستورية، بحسب الحملة.

وأوضحت الحملة أن،:" الانضمام لائتلاف دعم مصر يجعل من الأعضاء المنضمين له مفصولين وفقا للمادة الأولى والثانية من قانون 94 لسنة 2015، الأمر الذى يقتضى من رئيس البلاد حل مجلس النواب وفقا للمادة 137 دستوريا لاستحواذه على الثلثين أى 400 عضو، ولإقصائه 200 عضوا والقضاء على المعارضة السياسية تمهيدا لتفريغ البرلمان من مهامه استعدادا لتعطيل نصوص الدستور".

من جانبه، قال ياسر التركى، منسق الحملة، فى تصريحات صحفية، إن ائتلاف دعم مصر تسبب فى مشاكل جمة بعثت على النفور وعدم الاطمئنان لما ستسفر عنه الحياة السياسية الحزبية، حيث لايملك هذا الائتلاف تغيير أو تشكيل الحكومة أو المحافظين وفقا لما جاء بالمادة 146 أو المادة 179 من الدستور.

>وأضاف :"كما انه لايملك مناقشة القوانين والموافقة عليها وفقا لما جاء بالمادة 156 من الدستور، و سحب الثقة من الرئيس وفق المادة 161 أو من الحكومة وفقا لما جاءء بالمادة 131، ولا يملك تعديل أو تغيير الدستور وفق المادة 226 من الدستور".

وتابع، :" ائتلاف دعم مصر لايملك حق الرفض أو الامتناع عن إسقاط عضوية كل من فصل من حزب أو فقد الصفة أو غير انتمائه الحزبى من حزب إلى مستقل أو من كتلة إلى ائتلاف وفقا للمادة 110 التى تقتضى "وجوب حضور وموافقة الثلثين"، أى عدد 398 عضو من الائتلاف وإلا عد رفض اسقاط العضوية بمثابة تعطيل لنص دستورى.