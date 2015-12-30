اهتمام الأم بصحتها يحمى طفلها من الأضرار الصحية

كثير من الأمهات لسن على دراية كافية بأهمية التثقيف والاطلاع على بعض المعلومات الضرورية التى يجب معرفتها قبل وبعد الإنجاب.

حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفا، استشاري أمراض الأطفال بقصر العينى، إن كثيرًا من الأمهات يعتقدن أن رعاية صحة أطفالهن تبدأ عقب ولادتهم وذلك أمر غير صحيح نظرًا لأن رعاية الأم لطفلها يجب أن تبدأ قبل قرار الإنجاب والحمل حتى لا يعانى الطفل من أية مشاكل صحية.

وتستكمل د.نهى قائلة: "يجب على الأمهات إجراء بعض الفحوصات الطبية قبل الحمل لمعرفة هل تعانى من مشاكل صحية تؤثر لاحقًا على صحة الجنين حال حملها مثل إصابة الأم بالأنيميا وسوء التغذية والتى تؤثر سلبًا على الجنين والأم.

وتتابع د.نهى قائلة: "يساهم إجراء الأم بعض الفحوصات الطبية الخاصة بحالتها الصحية فى تجنبها ولادة طفل يعانى من بعض المشاكل الصحية وكذلك مرور حملها بسلام وأمان بدون تعرضها لحدوث مضاعفات الحمل".