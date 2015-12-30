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مكتبة الإسكندرية دور الأندلس فى التواصل الحضارى

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مكتبة الإسكندرية دور الأندلس فى التواصل الحضارى مكتبة الإسكندرية دور الأندلس فى التواصل الحضارى
تنظم كلّ من وحدة الخدمات الإرشادية، ووحدة التاريخ بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "الأندلس كمعبر حضارى"، يُلقيها الأستاذ محمد الرزاز؛ أستاذ الإدارة الثقافية وتراث حوض البحر المتوسط بجامعة كاتالونيا الدولية ببرشلونة، وذلك يوم السبت، 2 يناير 2016، بالمسرح الصغير بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

ويتم تنظيم المحاضرة بهدف التوعية بتاريخ الأندلس ودورها كبوابة التواصل الحضارى العربى الإسلامي- الأوروبي، فهى تعتبر من أهم المعابر التى تمت خلالها عملية الإخصاب بين الفكر العربى الإسلامى والفكر الأوروبى ونقطة التلاقى بين الثقافة العربية الإسلامية الزاهرة وبين العقلية الأوروبية الناشئة.

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مصر 365