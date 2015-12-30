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محافظ شمال سيناء يؤكد على دعم المحافظة للصامدين من أهالى الشيخ زويد ورفح

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محافظ شمال سيناء يؤكد على دعم المحافظة للصامدين من أهالى الشيخ زويد ورفح محافظ شمال سيناء يؤكد على دعم المحافظة للصامدين من أهالى الشيخ زويد ورفح
أكد اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء على دعم المحافظة للصادمين من أهالى الشيخ زويد ورفح الذين لم يتركوا منازلهم ومازالوا يقيمون فيها، مشيراً خلال اجتماع عقدته لجنة متابعة أوضاع المتضريين من أهالى الشيخ زويدورفح، إلى أنه جارى العمل فى تشغيل 4 محطات تحلية مياه جديدة فى قرى الشلاق والخروبة، وأبوطويلة، والعكور.

كما وجه المحافظ مديرية الشباب والرياضة، بعمل رحلات لطلبة المدارس فى تلك المناطق أثناء فترة إجازة منتصف العام، والتنسيق بين مديرية التضامن الأجتماعى والجمعيات الأهلية فى مناطق رفح والشيخ زويد والقرى والواقعة فى نطاقها لتوصيل المساعدات.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد السعدنى السكرتير العام المساعد لمحافظة شمال سيناء عدم صحة ما تردد عن العشوائية فى توزيع المساعدات لأسر المنقولين من الشيخ زويد ورفح لمناطق العريش وبئر العبد.

وقال السعدنى خلال الاجتماع، أنه تم تجهيز قاعدة بيانات متكاملة توضح أعداد الأسر ومواقع تواجدها الجديدة، وتوضح القاعدة المعلوماتية، احتياجات كل أسرة وظروفها المعيشية، ويتم تجديد المعلومات تباعاً.

ووجه سكرتير محافظة شمال سيناء، الدعوة لكل الأسر التى تركت منازلها وتقيم فى مناطق أخرى بالمحافظة، ولم تسجل فى قاعدة البيانات، أن تسجل فى أقرب وحدة محلية أو رئاسة حى، مشيراً إلى أن قاعدة البيانات ستفيد فى تقديم المساعدات لكل أسرة وفق احتياجاتها.

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