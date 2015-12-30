محافظ بورسعيد:نحظى بثلث المخطط العام للمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن "المحافظة تحظى بثلث المخطط العام للمنطقة الإقتصادية لمحور التنمية بقناة السويس التى تجعل من مدينتنا عروس البحر المتوسط، بكل مقومات جذب لمستثمرين من كافة أنحاء العالم من خلال الموقع المتميز".

جاء ذلك مساء أمس الثلاثاء خلال لقائه بالصحف القومية والحزبية والمستقلة والذى استغرق ساعتين ونصف ساعة بمكتبه لتوضيح الرؤية المستقبلية للنهوض بكافة المشروعات التنموية بمحور تنمية قناة السويس وقضايا الإسكان والبطالة والمنطقة الحرة.

وأضاف الغضبان، أن "القيادة السياسية جعلت من بورسعيد كيان اقتصادى تم تجهيزه لأكثر من عامين، لافتاً إلى أنه عمل بهذه المنطقة بكل ما تملك من صعوبات بهدف وضع المخطط العام للمنطقة الاقتصادية، والمخطط العام لبورسعيد، بالإضافة للقناة الجانبية التى يبلغ طولها 9.5 كيلو مترمربع، والتى كنا نحلم بها منذ 12 عاماً رغم أنها تمثل البنية الأساسية لميناء بورسعيد وتهدف فى حد ذاتها إلى حرية حركة السفن العملاقة دون انتظار لقوافل الجنوب والشمال التى تعبر المجرى الملاحى لقناة السويس، ما يساعد على انتعاش حركة الملاحة العالمية.

وأكد المحافظ، أن هناك عدة مراحل لمنطقة شرق بورسعيد المرحلة الأولى منها سوف يستغرق العمل بها من 2 إلى 3 سنوات، لأنها كيان اقتصادى تنموى تضم محطات حاويات وأرصفة بحرية وانفاق للسيارات وأخرى للسكة الحديد، ومن ثم تصبح بورسعيد جوهرة البحر المتوسط وقلب العالم لأنها تملك موقعا يربط بين القناة والبحر الأبيض المتوسط .

فيما أكد الغضبان، أن شرق بورسعيد لا يحتاج إلى موظفين بل يحتاج إلى عماله فنية مدربة ماهرة تواكب المشروعات الصناعية التنموية على مساحة 16 مليون متر مربع والتى تجعل من شبابنا يحقق كل أحلامه وآماله من خلال ثقافة العمل الجديدة التى تؤهله لمواكبة احتياجات كل متطلبات المشروعات الصناعية والمناطق اللوجيستية للميناء.