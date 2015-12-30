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بدء شحن محصول قصب السكر الثلاثاء القادم

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بدء شحن محصول قصب السكر الثلاثاء القادم بدء شحن محصول قصب السكر الثلاثاء القادم
أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة، أنه بدء من الثلاثاء الموافق 5 يناير 2016 سيتم خروج أول شحنة لمحصول قصب السكر من كافة المناطق الزراعية وذلك لكافة وسائل النقل "قطارات ، لوارى، جرارات".

وناشدت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية المزارعين والهيئات المتعاقدين مع المصنع لموسم 2015/ 2016 التوجه إلى مهندسى المناطق لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصولهم من القصب.
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