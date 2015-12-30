القومى للقبائل المصرية يطالب بفتح مراكز تأهيل الشباب للعمل بقناة السويس

طالب صلاح داوود منسق لجنة الشباب بالمجلس القومى لشئون القبائل المصرية، الفريق مميش بفتح مراكز لتأهيل وتدريب شباب محافظات القناة الثلاثة للعمل بهيئة قناة السويس.>وأضاف داوود فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه المراكز ستساهم إلى حد كبير فى تلبية سوق العمل بالهيئة بعد تعرف الشباب وتأهيلهم و تدريبهم على نوعية العمل بالهيئة و شركاتها والتخصصات المطلوبة بها.

وأشار داوود إلى أن مراكز التدريب، ستكون بيوت خبرة للعديد من الهيئات والمؤسسات التى تعمل فى مجال النقل البحرى والملاحة وبناء السفن وإصلاحها، مما يوفر آلاف فرص العمل أمام الشباب داخل وخارج مصر ويفتح آفاق الاستثمار أمام الشركات العالمية بمنطقة قناة السويس الواعدة.

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