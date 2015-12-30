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تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة الهواتف فى حلوان 15 يوم

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تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة الهواتف فى حلوان 15 يوم تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة الهواتف فى حلوان 15 يوم
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان ، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بمنطقة حلوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث قسم شرطة حلوان تمكنت من ضبط "ر.م"، و"م،ا" عاطلين ، "ى،ا" عامل أثناء قيامهما بعرض هاتف محمول للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمته الحقيقية، فشك فيهما صاحب المحل ونادى أفراد الأمن.

بمناقشتهم اعترفوا بسرقة الهاتف المحمول من عامل بأسلوب "المغافلة"، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات 4 أيام، مع مراعاة التجديد القانونى لهم فى الميعاد.

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