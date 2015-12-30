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المتحدث باسم الحكومة الأردنية: لن نتجاوز معاييرنا الأمنية فى دخول اللاجئين

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المتحدث باسم الحكومة الأردنية: لن نتجاوز معاييرنا الأمنية فى دخول اللاجئين المتحدث باسم الحكومة الأردنية: لن نتجاوز معاييرنا الأمنية فى دخول اللاجئين
شدد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الأردنية الدكتور محمد المومنى مساء الثلاثاء على أن المملكة لن تقبل بتجاوز معاييرها الأمنية فى مسألة دخول اللاجئين السوريين، قائلا "إننا لن نقبل من أية دولة أو أية جهة بأن تناقشنا فى معاييرنا واعتباراتنا الأمنية لأننا لن نتجاوزها".

وأضاف المومنى فى مقابلة مع التليفزيون الأردنى مساء أمس"إن موقفنا قوى ومقنع وقادرون على الدفاع عنه ونحن نقوم بدورنا القومى والإنسانى والدينى ولن نقبل لأى أحد بأن يزايد علينا، وذلك فى إشارة إلى اللاجئين السوريين الموجودين فى منطقة الساتر الترابى ما بين الأردن وسوريا والذين يبلغ عددهم حاليا حوالى 13 ألفا".

وتابع "هذه المجموعة من اللاجئين أتت من أقصى شمال شرق سوريا وبالتالى كان يمكنها الذهاب إلى دول أخرى لذا فإنه يتعين علينا أن نجرى تقييما أمنيا بشأنها خاصة وأن الحالات الإنسانية منها يسمح لها بالدخول علاوة على أن المساعدات التى تصل إليهم تذهب عن طريق الأردن، أى أنهم ليسوا متروكين فى العراء كما تقول بعض المنظمات الدولية بل يتم إمداداهم بكل المستلزمات، ونحن نقوم بدورنا الإنسانى تجاههم".

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مصر 365

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