فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبى لشن حملة على جوازات السفر السورية المزورة

دعت فرنسا الاتحاد الأوروبى إلى تحسين رصد جوازات السفر السورية المزورة التى يستخدمها أشخاص يحاولون دخول أوروبا بعد اكتشاف أن انتحاريين من منفذى هجمات باريس فى 13 نوفمبر كانا يحملان جوازى سفر مماثلين.

وفى رسالة إلى المفوضية الأوروبية دعا وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف الاتحاد الأوروبى إلى تشديد الإجراءات الأمنية من خلال تحسين المعدات المستخدمة فى التحقق من وثائق السفر على الحدود الخارجية لاسيما فى اليونان وإيطاليا.

وتنتشر جوازات سفر فارغة بعدما سرقت من منشآت إدارية فى مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. وقال كازنوف فى رسالته إنه بمجرد إضافة هوية لجواز السفر الفارغ من الصعب جدا اكتشاف ذلك.

وقال كازنوف "فحص وثائق السفر التى يقدمها اللاجئون على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى مسألة بالغة الأهمية ومبعث قلق".

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