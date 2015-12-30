دعوى تطالب بالإفراج الصحى عن قيادى أخوانى بسجن العقرب

أقام محمود حسن أبو العنين و عادل محمد المنشاوى، المحاميان وكلاء عن المهندس فتحى محمد شهاب الدين مهندس بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، ومحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى المتمثل فى الامتناع عن الإفراج عن الطاعن صحيا .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 17363 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام ورئيس مصلحة السجون وكبير الأطباء الشرعيين بوزارة العدل ومدير إدارة الخدمات الطبية بمصلحةالسجون ومأمور سجن العقرب .

وقالت الدعوى ان الطاعن محبوس فى سجن العقرب شديد الحراسةعلى ذمة القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة ، ونظرا لأنه يعانى من أمراض "نزيف بولى حاد، وأورام بالبروستاتا، وقصور فى عضلة القلب" وأن وجوده فى السجن يهدد حياته بالخطر ويعجزه عجزا كليا.

لذلك تقدم الطاعن بطلب بالإفراج الصحى عنه وفقا لنصوص قانون السجون واللائحة التنفيذية له ، ولكن الجهة الإدارية لم تستجيب لطلب الطاعن، ولم تتخذ إجراء حرصا على حياة وصحة الطاعن مما يهدد حياتة بالخطر .