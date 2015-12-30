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فى ليلة واحدة..حريق ثان فى منطقة الحضرة بالإسكندرية

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فى ليلة واحدة..حريق ثان فى منطقة الحضرة بالإسكندرية فى ليلة واحدة..حريق ثان فى منطقة الحضرة بالإسكندرية
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل القارئ عمرو شوقى صورة لحريق نشب منذ قليل فى أحد عقارات مساكن البترول بمنطقة الحضرة فى محافظة الإسكندرية، مشيراً إلى عدم وصول قوات الحماية المدنية لموقع الحريق حتى الآن، مضيفاً أن الحريق نشب فى بناية ضخمة ولم يتم تحديد عدد الضحايا حتى هذه اللحظة.

كانت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، قد نجحت فى السيطرة على حريق هائل اندلع مساء أمس الثلاثاء فى أكشاك خشبية ملحقة بسوق الحضرة للخضروات والفاكهة، بسبب تسرب الغاز، ما أسفر عن إصابة فردين تابعين لقوات الحماية المدنية أثناء إخماد الحريق.

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اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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