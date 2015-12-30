تجديد حبس رجل الأعمال الشاذ بمدينة نصر 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر حبس"أيمن.ع" رجل أعمال، صاحب أكبر شركة لاستيراد الأدوات الكهربائية والأجهزة الالكترونية 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة ممارسة الشذوذ، والتحفظ على المضبوطات.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب تلقت معلومات تفيد بقيام " ا.ع" رجل أعمال صاحب أكبر شركة لاستيراد الأدوات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية بإنشاء صفحات على بعض المواقع الإباحية، وعرض نفسه لممارسة الفجور مع آخرين .

وأكدت تحريات رجال النشاط الداخلى بمباحث الآداب صحة المعلومات وتم ضبط المتهم بعد أن تم ضبطه وبحوزته أدوات جنسية صناعية وملابس نسائية وشعر نسائى مستعار أثناء مقابلته مع أحد الأشخاص لممارسة الفجور والشذوذ الجنسى .

وتم تحرير محضر بالواقعة وإرسال المتهم إلى نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار محمد حتة، الذى أمر بتفريغ هاتف المتهم، الذى احتوى على العديد من الصور الجنسية الفاضحة له ولآخرين، والتى تثبت جريمته.