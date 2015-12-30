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أنباء عن اختيار مصر رئيساً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة لعام 2016

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أنباء عن اختيار مصر رئيساً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة لعام 2016 أنباء عن اختيار مصر رئيساً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة لعام 2016
أكد مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، أن هناك أنباء قوية عن اختيار رئيساً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة لعام 2016 ممثلة في الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة هى منظمة حكومية دولية لتشجيع اعتماد الطاقة المتجددة على نطاق العالم ،تهدف إلى تسهيل نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة وتوفير الخبرة للتطبيقات والسياسات و تشكلت في 26 يناير 2009 من جانب 75 دولة.

وفي يونيو 2009 اختيرت أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، لإستضافة المقر الرئيسي للأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا"، وكانت المرة الأولى التي تقوم فيها وكالة دولية باختيار مدينة في منطقة الشرق الأوسط كمقر لها.

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