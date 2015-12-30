أخبار عاجلة

ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محمد غنيم: مبادرة إثيوبيا بزيارة وفد شعبى مصرى لسد النهضة "ليست حلا"

Google+ Print
محمد غنيم: مبادرة إثيوبيا بزيارة وفد شعبى مصرى لسد النهضة "ليست حلا" محمد غنيم: مبادرة إثيوبيا بزيارة وفد شعبى مصرى لسد النهضة "ليست حلا"
قال الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، إن الاقتراح الذى تقدمت به دولة إثيوبيا لمصر بزيارة وفد برلمانى وشعبى سد النهضة والتعرف عليه هى بادرة طيبة لكنها ليست حلا جديا لحل أزمة السد.

وأضاف عضو المجلس الاستشارى العلمى، لـ"اليوم السابع"، أن الوفد الذى ينبغى أن يذهب إلى العاصمة الإثيوبية يضم خبراء فى ملفى الري والمياه للتعرف على خطورة السد على حصة المياه، والتأكد أن حصة التى تتضمن 55 مليار متر مكعب لن تقل مترا واحدا.

كانت إثيوبيا، قد اقترحت فى مفاوضات سد النهضة، بالجلسة الختامية للاجتماع الوزارى، الذى ضم وزراء الخارجية والرى لمصر وإثيوبيا والسودان، تنظيم زيارة ميدانية للبرلمانيين المصريين ووفد شعبى إلى أديس أبابا لزيارة موقع السد.

- بعد توقيع مصر والسودان وأثيوبيا على وثيقة الخرطوم.. خبراء: لابد من متابعة نتائج دراسات السد.. محمد غنيم: مبادرة أديس أبابا لاستقبال وفد مصرى بادرة طيبة..كمال أبو المجد: اللجوء للتحكيم الدولى "خطير"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية