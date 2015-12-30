محمد غنيم: مبادرة إثيوبيا بزيارة وفد شعبى مصرى لسد النهضة "ليست حلا"

قال الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، إن الاقتراح الذى تقدمت به دولة إثيوبيا لمصر بزيارة وفد برلمانى وشعبى سد النهضة والتعرف عليه هى بادرة طيبة لكنها ليست حلا جديا لحل أزمة السد.

وأضاف عضو المجلس الاستشارى العلمى، لـ"اليوم السابع"، أن الوفد الذى ينبغى أن يذهب إلى العاصمة الإثيوبية يضم خبراء فى ملفى الري والمياه للتعرف على خطورة السد على حصة المياه، والتأكد أن حصة مصر التى تتضمن 55 مليار متر مكعب لن تقل مترا واحدا.

كانت إثيوبيا، قد اقترحت فى مفاوضات سد النهضة، بالجلسة الختامية للاجتماع الوزارى، الذى ضم وزراء الخارجية والرى لمصر وإثيوبيا والسودان، تنظيم زيارة ميدانية للبرلمانيين المصريين ووفد شعبى إلى أديس أبابا لزيارة موقع السد.

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