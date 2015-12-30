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للنساء فقط.. 5 نصائح لحمايتك خلال فترة انقطاع الطمث

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للنساء فقط.. 5 نصائح لحمايتك خلال فترة انقطاع الطمث للنساء فقط.. 5 نصائح لحمايتك خلال فترة انقطاع الطمث
تعانى كثير من النساء فى مرحلة انقطاع الطمث والتى يطلق عليها فترة "سن اليأس" من الشعور ببعض المشاكل الصحية مثل الصداع والانفعال الزائد وغيرها من التغيرات التى تحدث للمرأة خلال هذه الفترة.

انقطاع الطمث


>حول ذلك يقول الدكتور محمد عبد المنعم حجازى أخصائى أمراض النساء والتوليد، إن فترة انقطاع الطمث عند السيدات عبارة عن انقطاع الدورة الشهرية مع اكتمال المرأة عمر 45 عامًا حتى 50 عامًا.

أهم النصائح والإرشادات الضرورية في فترة انقطاع الطمث


>ويستكمل د.محمد قائلاً: هناك بعض النصائح والإرشادات الضرورية التى يجب على المرأة مراعاتها خلال فترة انقطاع الطمث لتجنب تعرضها لبعض المشاكل الصحية وأهمها:
>1) محاولة الإقلال من العصبية والانفعال.
>2)الابتعاد عن القلق والتوتر.
>3)الاهتمام بتناول الغذاء الصحى المفيد لتلك المرحلة مثل الاهتمام بتناول منتجات الألبان والأغذية الغنية بالكالسيوم لتفادى تعرضها لمشاكل هشاشة العظام.
>4) الاهتمام بممارسة الرياضة.
>5)الحصول على قسط جيد من الراحة وعدد ساعات نوم لا يقل عن 8 ساعات يوميًا.

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مصر 365