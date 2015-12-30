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واشنطن: الغارات الروسية فى سوريا قتلت مئات المدنيين

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واشنطن: الغارات الروسية فى سوريا قتلت مئات المدنيين واشنطن: الغارات الروسية فى سوريا قتلت مئات المدنيين
أعلنت واشنطن الثلاثاء ان وزير الخارجية الأميركى جون كيرى اعرب لنظيره الروسى سيرجى لافروف خلال مكالمة هاتفية الاثنين عن قلقه إزاء مقتل "مئات المدنيين" فى الغارات الجوية "العشوائية" التى تشنها الطائرات الروسية فى سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر ان "الغارات الجوية الروسية فى سوريا قتلت مئات المدنيين بمن فيهم مسعفون واصابت مراكز طبية ومدارس واسواقا تجارية"، مشيرا إلى ان واشنطن استقت هذه المعلومات من "منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ذات صدقية".

وأضاف تونر خلال مؤتمر صحافى ان كيرى تحادث هاتفيا مع لافروف الاثنين وأعرب له عن بواعث القلق هذه.

ولفت المتحدث إلى ان الوزير الأميركى ابلغ نظيره الروسى بان الولايات المتحدة "قلقة" ازاء "الهجمات العشوائية، على بنى تحتية ومراكز طبية ومدنيين".

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