أخبار عاجلة

ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط"استيكرات"صنع فى اليابان ورومانيا قبل وضعها على قطع غيار صينى بالمحلة

Google+ Print
ضبط"استيكرات"صنع فى اليابان ورومانيا قبل وضعها على قطع غيار صينى بالمحلة ضبط"استيكرات"صنع فى اليابان ورومانيا قبل وضعها على قطع غيار صينى بالمحلة
تمكن الرائد تامر كمال والنقيب محمد نصر الضباط بإدارة مباحث تحت إشراف العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، من ضبط "محمد س س" – 45 سنة تاجر مقيم شارع مكتب العمل –أول المحلة –لإنشائه مخزن غير مرخص بشارع شيخ البلد دائرة القسم وجلبه كميات كبيرة من قطع السيارات الصينى وكتابة بيانات وهمية عليها تفيد أنها صناعة اليابان.

كما تم ضبط 3 من العاملين بالمخزن وعثر بداخل المخزن على 295 ألف "استيكر" مدون عليهم صنع فى اليابان ورومانيا وماكينات حفر ليزر تستخدم فى لصق الاستيكرات على قطع الغيار، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطاراً من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن الرائد تامر كمال، والنقيب محمد نصر الضباط بوحدة مباحث الإدارة من ضبط "محمد س س" – 45 سنة تاجر مقيم شارع مكتب العمل –أول المحلة –لإنشائه مخزن غير مرخص بشارع شيخ البلد دائرة القسم وجلبه كميات كبيرة من قطع السيارات الصينى وكتابة بيانات وهمية عليها تفيد أنها صناعة اليابان، كما تم ضبط "أحمد م ا" – 19 سنة مقيم شارع أبو زيد – أول المحلة، و"ضياء م ا" – 21 سنة مقيم بشارع نعمان الأعصر أول المحلة، و"عبد العزيز ا ع" – 22سنة مقيم بمنطقة محلة البرج –أول المحلة - "عمال بالمخزن"، وعثر بداخل المخزن على 80 ألف استيكر علامة مائية مدون عليها " URb " و10 آلاف كرتونة فارغة مدون عليها باللغة الإنجليزية صنع فى اليابان معدة للتعبئة، و20 ألف استيكر مدون عيها صنع فى اليابان، و50 ألف استيكر مدون عيها باللغة الإنجليزية صنع فى رومانيا، و5 آلاف كرتونة فارغة مدون عليها باللغة الإنجليزية صنع فى رومانيا، و50 ألف استيكر لاصق مدون عيها باللغة الإنجليزية صنع فى اليابان ورومانيا، وماكينة حفر ليزر تستخدم فى الحفر والكتابة على قطع الغيار، و2 ماكينة للحام تستخدم فى لحام عبوات أطقم الفرامل، وتم التحفظ على المضبوطات، وبسؤال المتهمين أقروا بملكية المضبوطات لمالك المخزن، وتحرر المحضر رقم 15210 جنح قسم أول المحلة لسنة 2015، وتولت النيابة العامة التحقيق.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد