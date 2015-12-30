أخبار عاجلة

ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المترو":انتهاء تركيب أجهزة الكشف عن مفرقعات بالمحطات يناير المقبل

Google+ Print
"المترو":انتهاء تركيب أجهزة الكشف عن مفرقعات بالمحطات يناير المقبل "المترو":انتهاء تركيب أجهزة الكشف عن مفرقعات بالمحطات يناير المقبل
أكد المهندس على فضالى، رئيس شركة المترو، أن الشركة ستنتهى من تركيب 120 جهاز "إكس راى" ومثلهم بوابات إلكترونية على مداخل المحطات للكشف عن المفرقعات خلال شهر يناير المقبل، بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه.

وقال رئيس شركة المترو لـ"اليوم السابع"، إن الشركة انتهت من تركيب 80% من هذه الأجهزة الخاصة بفحص الحقائب ومرور الأفراد بالمحطات، لافتا إلى أن هذه الأجهزة تستهدف مواجهة التهديدات لإرهابية التى تواجه المرفق.


>
>- بالصور.. رئيس المترو يقود حملة لضبط الباعة الجائلين والمتسولين والمخالفات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365