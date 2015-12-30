"المترو":انتهاء تركيب أجهزة الكشف عن مفرقعات بالمحطات يناير المقبل

أكد المهندس على فضالى، رئيس شركة المترو، أن الشركة ستنتهى من تركيب 120 جهاز "إكس راى" ومثلهم بوابات إلكترونية على مداخل المحطات للكشف عن المفرقعات خلال شهر يناير المقبل، بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه.

وقال رئيس شركة المترو لـ"اليوم السابع"، إن الشركة انتهت من تركيب 80% من هذه الأجهزة الخاصة بفحص الحقائب ومرور الأفراد بالمحطات، لافتا إلى أن هذه الأجهزة تستهدف مواجهة التهديدات لإرهابية التى تواجه المرفق.



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