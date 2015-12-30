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أمانة المدينة المنورة تضبط أدوات تجميل منتهية الصلاحية

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أمانة المدينة المنورة تضبط أدوات تجميل منتهية الصلاحية أمانة المدينة المنورة تضبط أدوات تجميل منتهية الصلاحية

    تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة الخدمات -الإدارة العامة لشؤون الأسواق- إدارة مراقبة الأسواق من ضبط استراحة بمنطقة شوران تابعة لأحد المؤسسات التجارية الشهيرة تم تحويلها إلى مستودع بدون ترخيص ودون توفر أدنى الاشتراطات الصحية ويفتقر لوسائل السلامة للدفاع المدني.

وقال مدير إدارة مراقبة الأسواق م. أحمد بن محمد الجرفي إنه تم ضبط داخل الاستراحة كميات كبيرة من الكريمات والصبغات وزيوت الشعر ومعجون الحلاقة بدون تواريخ وأخرى بتواريخ منتهية، موضحاً أنه تم تقصي أماكن تسويق هذه المنتجات في الأسواق والمشاغل النسائية وإعداد المحاضر اللازمة حيال الضبط والمصادرة والإغلاق.

وبين أنه تم إتلاف 9763 عبوة لصبغات الشعر ومستحضرات تجميل من المشاغل النسائية.

ونوه مدير الإدارة العامة لشؤون الأسواق م. محمد بن عبدالله سليهم بانه تم عمل محاضر الغش التجاري من ضبط ومصادرة وإتلاف للمواد المخالفة وإحالة العمالة المخالفة لوحدة ضبط المخالفات لاستكمال التحقيق وتطبيق أشد الأنظمة والتعليمات بحقهم لما تسببه مثل هذا المواد المغشوشة من أمراض قد تصل إلى السرطان لا سمح الله.

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