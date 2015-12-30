القصاص من وافد قتل آخر في الرياض

أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق وافد قتل آخر وسرق ماله في مدينة الرياض.

وفيما يلي نصه: قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية. وقال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).

أقدم جوسليتو ليدا سان - فلبيني الجنسية - على قتل صلاح إمام إبراهيم - سوداني الجنسية - وذلك بضربه بمطرقة على رأسه وسرقة ماله بسبب خلاف مالي بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني جوسليتو ليدا سان - فلبيني الجنسية - أمس الثلاثاء 18/ 3/ 1437 ه بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.