طالبات الإعلام الرقمي بجامعة الملك سعود يطلقن قاعدة بيانات لتقنيات الرسوم الثلاثية

أطلقت طالبات الماجستير في الإعلام الرقمي بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود مدونة "أبعاد" دليلك لعالم الرسوم الثلاثية.

وقد تم تدشين المشروع على شبكة المعلومات وتقاسمت الطالبات مهام تنفيذه، بين فريق للتقنيات والدعم الفني وفريق المحتوى وثالث لجمع الدراسات والبحوث وفريقين للتسويق التقليدي والإلكتروني.

ويعتبر المشروع بمثابة اللبنة الإلكترونية لتأسيس قاعدة بيانات موسوعية تعنى بجمع ما يتعلق بالأعمال ثلاثية الأبعاد (تعريف، أخبار، بحوث، وثائق، برامج، قوالب، دروس).

وقال سمو رئيس القسم د. نايف آل سعود: "في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود نولي المشروعات والأبحاث الطلابية، مستوى درجتي الماجستير والبكالوريس، كل الاهتمام والتقدير والعناية، لأننا واثقون من أن الجزء الأعظم منها سيصبح منتجا يمكن استثماره مجتمعيا في نطاقات وأشكال متعددة."

ومن جانبه، أوضح د. الحبيب بلقاسم، صاحب فكرة قاعدة البيانات الإلكترونية "أبعاد" والمشرف عليه، أن المشروع بدأ مطلع هذا الفصل الدراسي مع طالبات ماجستير الإعلام الرقمي (المستوى الرابع) اللاتي ابدين حماسا كبيرا للفكرة التي تتمحور حول توظيف تكنولوجيات الاتصال بابعادها المختلفة في خدمة تطوير أداء العمل الإعلامي وتحسيس مستخدمي تقنيات الاتصال خاصة في مجال الإعلام بأهمية ما تقدمه تقنية 3d من إضافة في تطوير المنتوجات الاتصالية وفي تطوير العمل الصحفي خاصة فيما يتعلق بالإنتاج المرئي.

وقال بلقاسم إن تقنية "الثري دي" رغم أهميتها، مازالت مهمشة وغير مستغلة في مجال الإعلام في المنطقة العربية، وهي تقنية جديدة يجب على المؤسسات الإعلامية خاصة المرئية والإلكترونية إيلاءها أهمية كبرى من أجل توظيفها في مجالات متعددة تهدف جميعها إلى أداء افضل للعمل الإعلامي.