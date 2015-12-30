أخبار عاجلة

ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

السجن خمس سنوات لمواطن تستر على مطلوب أمنياً

Google+ Print

    أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بمشاركته في تشييع جنائز الهالكين في مواجهات أمنية على الرغم مما يحصل فيها من مخالفات، وتستره على أحد المطلوبين أمنياً وعدم الإبلاغ عنه بالرغم من علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية، وتقرر تعزيره بالسجن خمس سنوات.

ودين أيضاً بتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام بحيازته لمقاطع مظاهرات وأخرى يقصد بها الإخلال بالأمن، ولعبه للقمار وشربه للمسكر.

وحكمت المحكمة عليه بالسجن تعزيراً لمدة خمس سنوات ومصادرة جهاز الجوال العائد له والمضبوط في هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. كما قررت إقامة حد المسكر عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة.

وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية