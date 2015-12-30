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إحباط تهريب حبوب مخدرة في مطار محمد بن عبدالعزيز

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إحباط تهريب حبوب مخدرة في مطار محمد بن عبدالعزيز إحباط تهريب حبوب مخدرة في مطار محمد بن عبدالعزيز

    أحبط جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة محاولة تهريب كمية من حبوب «كلونازيبام» المصنفة ضمن مواد المؤثرات العقلية وحبوب «ترامادول» المحظورة، بلغ عددها (550) حبة مخبأة داخل أمتعة المسافر.

وقال فيصل الدباغ مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي: عند القيام بإنهاء الاجراءات الجمركية على أمتعة أحد المسافرين القادمين عثر على كمية الحبوب مخبأة بداخل الحقيبة، مبيناً أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك. واثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو ومنسوبات الجمارك في كافة المنافذ.

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