الحنيشل مستشاراً ومشرفاً على شؤون «التعليم» الإدارية والمالية

أصدر وزير التعليم د. أحمد العيسى قراراً يقضي بإعفاء أسامة بن فهد الحيزان من عمله مشرفاً عاماً على الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، وتكليف د. إبراهيم بن عبدالعزيز بن حنيشل الحنيشل مستشاراً ومشرفاً على الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة مع تفويضه بالصلاحيات الممنوحة لوكلاء الوزارة. وكان د. الحنيشل يعمل قبل ذلك مديراً عاماً للبنك السعودي للتسليف والادخار، وله جهود متميزة في مجال التدريب والاستشارات في مجال الإدارة.