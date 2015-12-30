«المياه والكهرباء»: الأثر المالي في «التعرفة الجديدة» محدود.. وهدفنا الترشيد

أوضحت وزارة المياه الكهرباء أن الإعلان عن التعريفة الجديدة لأسعار خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء في المملكة، يأتي ضمن حزمة واسعة من الإصلاحات الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخراً في بيان الميزانية العامة للمملكة، والتي تهدف للارتقاء بخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والحد من معدلات الاستهلاك العالية وتحقيق مستويات الترشيد المأمولة، علماً بأنه سوف يتم التطبيق بالأسعار الجديدة اعتباراً من الأول من يناير 2016م.

وبينت الوزارة في بيان لها أمس، أن تطبيق التعريفة الجديدة على القطاع السكني في جميع أنحاء المملكة، بالنسبة للكهرباء، لن تتأثر 87% من الفواتير بالتعديل الجديد، أما بالنسبة للمياه فإن التأثير سيكون ضئيلاً حيث إن حوالي 52% من الفواتير ستكون أقل من ريال واحد في اليوم.

وأضاف البيان أن الأثر المالي لهذه الزيادة سيكون محدوداً للغاية ولن يكون له أثر يُذكر على الاستهلاك الرشيد (83 لتر / يوم / فرد) بالنسبة للمياه، وفي حدود (2600كيلوواط / ساعة / للمنزل) بالنسبة للكهرباء.

وأشار البيان إلى أن التعريفة الجديدة ستسهم في تقليل الهدر المائي والكهربائي وإعادة النظر في معدلات الاستهلاك العالية في هذين القطاعين، انسجاماً مع مساعي الوزارة الرامية لتعزيز الوعي بأهمية تحقيق الكفاءة في استخدام مصادر الطاقة والمحافظة على الثروات الطبيعية في البلاد.