«التجارة» تعاقب أكثر من 170 محطة وقود امتنعت عن البيع

نفذت وزارة التجارة والصناعة جولات تفتيشية للتحقق من التزام محطات الوقود بيع المحروقات للمستهلكين أمس، وأسفرت الجولات الرقابية حتى مساء أمس عن مخالفة أكثر من 170 محطة امتنعت عن البيع، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقها على الفور.

وأوضحت الوزارة أن الجولات الميدانية شملت أكثر من 900 محطة وقود، فيما بلغت نسبة المخالفات حوالي 20 في المئة من إجمالي تلك الزيارات.

وأشارت إلى أنها باشرت بلاغات المستهلكين للتأكد من التزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرة الجديدة التي حددت بقرار مجلس الوزراء الصادر أمس، لضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة.