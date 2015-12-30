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السماري:الميزانية عنوان لمرحلة جديدة يلتحم فيها الإصلاح مع التوازن

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السماري:الميزانية عنوان لمرحلة جديدة يلتحم فيها الإصلاح مع التوازن السماري:الميزانية عنوان لمرحلة جديدة يلتحم فيها الإصلاح مع التوازن

    أكد د. فهد بن عبدالله السماري أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف ان الميزانية عنوان لمرحلة جديدة يلتحم فيها الاصلاح مع التوازن في خدمة المواطن وتقوم على رؤية متميزة تنشد الاستدامة والمستقبل واستيعاب المستجدات بوعي وعمل جاد قائم على التخطيط واستهداف مصلحة المواطن والوطن.

وقال السماري ان الميزانية، ميزانية خير في خضم ظروف صعبة للدلالة على تميز قيادة المملكة واعتنائها الحقيقي المستمر بالشعب وبالوطن، والاصلاح يستدعي التكاتف وتقوية اللحمة الوطنية وعدم فتح المجال امام التشكيك والاثارة التي تصنع في الخارج وتدس في ثنايا تواصل الناس اجتماعيا.

واضاف بان المملكة تتميز بمبادئها الإسلامية المعتدلة وقيادتها الحكيمة وعرفت بمواجهة التحديات دون الإخلال بالالتزام الأساسي لرفاهية المواطن.

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