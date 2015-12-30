مصدر أمنى: حملة لإزالة العشوائيات وتطهير ميدان الأربعين بالسويس نهاية يناير

كشف قيادى أمنى بمديرية أمن السويس، أنه يتم التخطيط حاليا لخروج حملة أمنية، للقضاء على العشوائيات والبائعين الجائلين بميدان الأربعين وعدد من الشوارع الرئيسية وأحياء المحافظة المختلفة نهاية شهر يناير القادم.> وقال القيادى الأمنى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن المديرية بقيادة اللواء مجدى عبد العال أنهت خطة تأمين الكنائس والمناطق السياحية والمنزهات العامة خلال احتفالات الإخوة المسحيين بعيد الميلاد المجيد أول يناير و يوم 8 من نفس الشهر المواكب للاحتفال بالعيد.

وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا، بين مديرية الأمن والجيش الثالث الميدانى لتأمين كافة المناطق الحيوية وتكثيف التواجد بالمدخل الجنوبى للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدى والطرق الصحراوية وأمام المنشآت الخدمية بالتواكب مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

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