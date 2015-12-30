10أعضاء من جمعية مستثمرى العاشر من رمضان يعترضون على نتائج انتخاب مجلس جديد

اعترض 10 أعضاء من جمعية مستثمرى العاشرمن رمضان، من مجلس إدارة الجمعية القديم وبعض الأعضاء الجدد على نتيجة الانتخابات التى اجريت لاختيار مجلس إدارة جديد بعد انعقاد الجمعية العمومية بمقر جمعية المستثمرين بالعاشر مساء أمس الثلاثاء، مطالبين بالتحفظ على النتائج وعدم إعلانها بشكل رسمى.

وتقدم كل من " المهندس صبحى نصر رئيس لجنة الطاقة بالمجلس القديم للجمعية، والدكتور محى حافظ رئيس لجنة الصحة بذات المجلس، والمهندس أبو العلا أبو النجا نائب رئيس جمعية المستثمرين فى المجلس القديم، والمهندس سيد البرهمتوشى، وحسن الفندى عضو شعبة الصناعات الغذائية بالجمعية، وسيدة الأعمال هدى يسى عضو الجمعية وأحد المرشحين لخوض الانتخابات بالمجلس الجديد ولم يحالفها الحظ، ومحمد نور الدين، والسيد بسيونى صاحب مجموعة شركات السعيد الاقتصادية، وعادل الشنوانى رئيس شعبة الصناعات الغذائية، ورجل الأعمال حمدى عتمان"، باعتراض مكتوب قبل إعلان نتيجة الانتخابات التى أجريت أمس، مطالبين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالتحفظ على إعلان النتيجة لعدة أسباب، أهمها وجود تفويضات غير صحيحة مقدمة ومخالفة للائحة الجمعية ومرفق بها تقرير من المستشار القانونى للجمعية، إضافة إلى وجود بعض المرشحين لم تنتطبق عليهم شروط الترشح لحصولهم على شهادات من جامعات أمريكية غير معتمدة من الجامعات المصرية، وتقدم مجلس إدارة الجمعية بمذكرة بهذا الشأن قبل اجراء الانتخابات ولم ينظر فيها بشكل جدى.

وجاء رد الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين فى المجلس القديم، والذى أعلن انسحابه من خوض الانتخابات وتم اختياره كرئيس فخرى للجمعية فى المجلس الجديد الذى تم انتخابه مساء أمس، أنه قبل بدء الانتخابات طالب الحضور بسحب التفويضات الغير صحيحة، أما النقطة الثانية الخاصة بالشهادات الأمريكية، فقد جاء رد الشئون الاجتماعية عليها أنها نقطة قانوينة ولا يوجد بها أى ضرر.

اما بخصوص المذكرة، فأكد الدكتور محرم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه أحالها لوزارة الشئون الاجتماعية التى اقرت عدم قانونية هذه المذكرة، وأنه أصدر قرار بالتحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالتفويضات والمذكرة الخاصة بالاعتراض ، كعهدة مسئول عنها مديرالجمعية التنفيذى وهى هالة صلاح الدين، وتم اعلان النتيجة بشكل رسمى لحين التحقيق فى مذكرة الاعتراض.

وأعلن الدكتور محرم النتائج الرسمية لانتخابات المجلس الجديد للجمعية والتى جاءت كالتالى " محمد نور الدين 278 صوتا ، وايمن رضا 256 صوت ، ومحمد مجد المنزلاوى 240 صوت ، ومحمود سلطان 225 صوتا ومحمد عبد العال 207 صوتا ، ومحى حافظ 198 صوت ووليد هلال 188 صوت وعادل الشنوانى 184 صوت ، وحسن الفندى 183 صوت ومحمد السويدى 180 صوت، وعمر الفندى 180 صوت ، وحمدى عتمان 175، وعمرو قنديل 175 صوت وحسام فريد 173 صوت ، وسمير عارف 172 صوت" كأعضاء مجلس إدارة الجمعية الجديد، مؤكداً أنه خلال الفترة المقبلة سيعقد الاجتماع الأول للمجلس الجديد لتشكيل هيئة المجلس "الرئيس والأمين والنواب".

واختتم الدكتور محرم حديثه بأنه كان يرغب فى نهاية الانتخابات بالشكل الجيد بدون اعتراض، وخاصة أن الجميع أخوة، وعضوية مجلس الإدارة لا تستحق كل هذه الحرب عليها، موجهاً التهنئة للمجلس الجديد، ومتمنيا لهم التوفيق لما فيه صالح مصر وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان.

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