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عميد معهد بجامعة الزقازيق يطالب بإلغاء انتخابات اتحاد طلاب مصر

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عميد معهد بجامعة الزقازيق يطالب بإلغاء انتخابات اتحاد طلاب مصر عميد معهد بجامعة الزقازيق يطالب بإلغاء انتخابات اتحاد طلاب مصر
أكد الدكتور محمود عمر عميد المعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم، بجامعة الزقازيق أنه قدم مذكرة للدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى بإلغاء انتخابات الاتحادات الطلابية لعدم نزاهتها وشفافيتها.

وقال فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، أن المذكرة تضمنت أن انتخابات اتحاد طلاب جامعات قد تمت بعد أن نظمت جامعة القاهرة أسبوعا كاملا تضمن برنامج ترفيهى بدار الضيافة بجامعة القاهرة للطلاب الأعضاء المشاركين فى انتخابات رئيس اتحاد طلاب مصر بمخطط من جامعة القاهرة، لتنصيب رئيس اتحاد طلاب مصر من جامعة القاهرة.

وأضاف :"جاء هذا فى الوقت الذى يجب فيه تعليم الطلاب رفع راية القيم والنزاهة واحترام الحرم الجامعى، وأنه تم التأييد والمؤازرة بشكل غير لائق لطالب ينتمى لأحد التيارات السياسية (تيار 6 إبريل ) بالإضافة إلى أنه يمثل لغة فيها تعالى ولا تتفق مع المساواة بين الجامعات ولغة الديمقراطية الحقيقية.
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