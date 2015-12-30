بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى" السحرى" و"أباظة" بالمحلة

نجحت اللجنة العرفية لفض المنازعات التى أُختيرت لفض النزاع بين عائلتى"السحرى" و "أباظة" بقرية بلقينا التابعة لمركز المحلة فى محافظة الغربية فى مهمتها، وتم إنهاء خصومة ثأرية بين العائلتين استمرت لمدة 6 أشهر وراح ضحيتها فرد شرطة يدعى"هلال السحرى" بسبب خلافات الجيرة.

وتدخلت اللجنة العرفية برئاسة اللواء ناصر طه أنور رئيس مركز ومدينة المحلة، وأعضاء اللجنة طلعت أبو المكارم، ومحمد عبد الرؤوف صالح، ومحمد حامد إسماعيل، والسعيد محمود منصور، وحازم الشوربجى، ورفعت أحمد الصعيدى، ومحمد زهران يحى، وعبد العزيز أبو زيد للصلح بين العائلتين.

وأقيمت جلسة الصلح بمركز شباب قرية الإنشا الحديثة مركز المحلة، بحضور اللواء سيد الزينى مساعد مدير أمن الغربية والنقيب أحمد دبيس معاون مباحث مركز المحلة وعدد من أهالى الطرفين، تحت إِشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، واللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية، وبتواصل مستمر طوال الفترة الماضية بين العميد طارق داود مأمور مركز المحلة وطرفى النزاع واستمرت جلسة الصلح أكثر من 8ساعات متصلة.

واستمعت لجنة الصلح إلى أقوال الطرفين والشهود ووقعوا على أقوالهم للاتفاق على التصالح والارتضاء بحكم اللجنة ثم خلدت اللجنة للمداولة فى إحدى غرف مركز الشباب.

وقررت اللجنة التنازل عن جميع الشكاوى والقضايا المرفوعة من طرفى النزاع بعمل توكيلات موثقة فى الشهر العقارى من كل طرف لصالح الطرف الأخر أو لمحاميه أو الحضور أمام المحكمة للإقرار بالصلح، وأن يكون الشارع محل النزاع بين الطرفين عرضه 6 أمتار، ويترك كل طرف 3 أمتار من ملكه وإزالة أى معوقات فى الشارع، وبالنسبة للأرض الزراعية يقوم مالكها بزراعتها على حالتها وفى حالة البيع أو التقسيم أو البناء أو عمل أى سور عليها من أى نوع يترك مساحة 3 أمتار من ملكه ليكون الشارع 6 أمتار، وأن يلتزم طرفى النزاع بتنفيذ طلبات المحامين حتى خروج المتهمين من محبسهم بالطرق السليمة، ويلتزم الطرف الثانى بسداد مبلغ 200 ألف جنيه تُدفع بعد انتهاء القضية وخروج المتهمين من محبسهم وفى حالة اعتراض أى طرف على قرارات اللجنة يٌسدد نصف مليون جنيه مع نفاذ قرارات اللجنة.

وقام طرفى النزاع بحضور اللجنة بالقسم على كتاب الله بإنهاء الخصومة بينهما وسط ترحيب وتصفيق من جميع الحضور، وتبادل الطرفان التهنئة بالتصالح واتفق الطرفان على إيداع إيصالات الأمانة ومحضر تحكيم الجلسة العرفية إلى طلعت أبو المكارم عمدة قرية الإنشا الحديثة "أحد أعضاء لجنة التحكيم" على أن تسلم للطرف الأول فور خروج المتهمين.

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