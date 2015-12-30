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مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد خدمات تأمين الكنائس بالمحلة

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مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد خدمات تأمين الكنائس بالمحلة مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد خدمات تأمين الكنائس بالمحلة
تفقد اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، يرافقه اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية خدمات تأمين الكنائس بمدينة المحلة الكبرى، استعداداً لأعياد الميلاد المجيدة واحتفالات الكريسماس ومدى تطبيق اشتراطات الحماية المدنية وتركيب كاميرات مراقبة وعمل حرم أمن أمام الكنائس، يرافقهما اللواء مشير عزيز حكمدار أمن المحلة واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية والعميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد ماجد ناشد رئيس قسم مرور المحلة.

وشدد مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا على منع وقوف السيارات أو الدراجات النارية داخل الحرم الأمن ورفع صناديق القمامة حول الكنائس والشوارع الجانبية وحسن معاملة المواطنين وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتفعيل دور الأكمنة بدائرة المركز، وتشغيلها بصورة فعالة دون تعطيل المواطنين وحسن معاملتهم دون أى تجاوزات من أى نوع، كما قام بتوعية الضباط والأفراد بالحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة، مؤكداً على ضرورة عدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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