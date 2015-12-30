"المصريين الأحرار":الانتخابات الداخلية للحزب لا تؤثر على عمل الهيئة البرلمانية

قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الهيئة البرلمانية تتابع الانتخابات الداخلية، والتى يتم من خلالها اختيار رئيس جديد للحزب.

وأضاف وجيه لـ "اليوم السابع"، أن متابعة الهيئة البرلمانية للحزب القضايا الداخلية للحزب وعلى رأسها الانتخابات، لا يؤثر على تواصلهم المستمر من أجل الإعداد للجلسة الأولى من البرلمان والمقرر عقدها خلال أيام.

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