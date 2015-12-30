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غدا.. بدء تشغيل عيادات الخط الساخن للإدمان بمستشفى أسوان للصحة النفسية

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غدا.. بدء تشغيل عيادات الخط الساخن للإدمان بمستشفى أسوان للصحة النفسية غدا.. بدء تشغيل عيادات الخط الساخن للإدمان بمستشفى أسوان للصحة النفسية
أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن تشغيل عيادات الخط الساخن للإدمان بمستشفى أسوان للصحة النفسية بالعيادات الخارجية ابتداء من غد الخميس.

ويتم توفير خدمات الصحة النفسية من خلال خدمة الاتصال بالرقم الخط الساخن للإدمان (16023)، حيث ستقدم الخدمة يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة الثانية وحتى الخامسة مساءً .

جدير بالذكر أن خدمات عيادات الخط الساخن تتحمل نفقات علاج مرضى الإدمان سواء بالعيادات الخارجية أو الحجز داخل المستشفيات، مشيرا إلى توافرها فى مستشفيات الصحة النفسية وهى ( المطار- العباسية – الخانكة – المعمورة – حلوان – بورسعيد – شبين الكوم - المنيا – بنها – أسيوط – طنطا).

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