اليوم.. الحكم على ممثلة وعارضة أزياء لاتهامهما بممارسة الدعارة بالهرم

تصدر محكمة جنح الهرم، برئاسة المستشار فادى عزيز، بجلسة اليوم الأربعاء، حكمها فى اتهام ممثلة وصديقتها عارضة أزياء بممارسة الدعارة مع عرب داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام.

تلقى اللواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى بالإدارة، معلومات تفيد قيام ممثلة ناشئة "م"، وأخرى معها بالاتفاق مع 3 رجال عرب داخل أحد الملاهى الليلية، على قضاء ليلة حمراء بشقة المتهمة بحدائق الأهرام.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبط الفتاتين وثلاثة عرب متلبسين أثناء ممارسة المتعة الحرام، وبمواجهة المتهمة الرئيسية "ح" اعترفت بما هو منسوب إليها.

وأضافت أنها اصطحبت صديقتها واتجها إلى الملهى، وتعرفا على راغبى المتعة لقضاء ليلة حمراء مقابل 3 آلاف جنيه، وضبط بحوزتهما مخدرات وزجاجات خمور مهربة ومبلغ مالى والملابس الداخلية والخارجية.