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مختار نوح: تشبيه عاصم عبد الماجد للإخوان بـ"قوم موسى" تضليل للرأى العام

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مختار نوح: تشبيه عاصم عبد الماجد للإخوان بـ"قوم موسى" تضليل للرأى العام مختار نوح: تشبيه عاصم عبد الماجد للإخوان بـ"قوم موسى" تضليل للرأى العام
قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن دعوة عاصم بعد الماجد أنصار جماعة الإخوان للخروج من يؤكد أن الجماعة لم يعد لديها أمل فى تحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن تصريحات "عبد الماجد" تتسم بالتناقض ففى وقت يحرض التنظيم على التصعيد، وبأوقات أخرى يطالبهم بالخروج من مصر.

وأضاف نوح فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التصريحات التى تصدر من عاصم عبد الماجد تسئ للتيار الإسلامى بشكل عام، موضحا أن أعضاء التنظيم لن يستطيعوا الهرب من مصر، لافتا إلى أن تشبيه هروب الإخوان من مصر بما فعله سيدنا موسى فى عهد فرعون هو تضليل للرأى العام، لأن أعضاء الجماعة متهمين فى قضايا متعلقة بالإرهاب.


>- الهروب من مصر"..شعار الإخوان قبل ذكرى 25 يناير..الجماعة تعلن عن مظاهرات فى ماليزيا وبريطانيا وواشنطن.. عاصم عبد الماجد: اخرجوا مثل موسى وقومه.. وخبراء يصفونهم بالمحبطين..وتوقعات بعمليات إرهابية جديدة

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مصر 365

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