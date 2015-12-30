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برج الثور حظك اليوم الخميس 2015/12/31

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برج الثور حظك اليوم الخميس 2015/12/31 برج الثور حظك اليوم الخميس 2015/12/31

برج الثور على الصعيد المهني:


>حاول أن تتخلص قدر الإمكان من عملك الروتينى العادى وتتجنب أن تدور فى نفس النمط والتكرار فهذا يحد من مواهبك وإبداعك أكثر مما تتخيل. جرب شيئًا جديدًا وستندهش كيف تنفتح الأبواب لك تلقائيًا عندما تفعل ذلك.

برج الثور على الصعيد العاطفي:


>تتمنى لو أنه بإمكانك ألا تفعل شيئًا سوى الرومانسية مع حبيبك اليوم، ولكن هذا لا يحدث إلا فى عالم الأحلام ففى الحقيقة لديك بعض الالتزامات المملة الضرورية التى ينبغى التعامل معها أولاً. الشيء الإيجابى الوحيد أنه كلما أنجزت مهامك فى وقت مبكر كلما أصبحت قادرًا على إنقاذ يومك وقضاء بعض الوقت مع من تحب.

على الصعيد الصحي:


>اليوم يجب أن تراقب عن كثب حالتك الصحية وتتجنب الإجهاد الذى يستنزف أفضل ما فيك خاصة مع زيادة الضغوط الاجتماعية وضغوط العمل التى تزيد من توترك. تأكد أن لديك اتصالاً مفتوحًا مع شخص ما اليوم يمكنه مساعدتك فى الوقت المناسب، وحاول أن تدلل نفسك قليلاً وتبذل قصارى جهدك للاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>الابتكار هو الشيء الذى تنجذب إليه الآن. كل من حولك يتصرفون بمزيد من الحذر وبينما كنت ترغب فى معرفة كيفية جعل الأمور أفضل هم معنيون أكثر بعدم تعكير الصفو وعدم تغيير الأوضاع القائمة، وهذا ما يدفعك نحو الإحباط لأن الأمور لا تتحرك بسرعة كافية.

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مصر 365

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