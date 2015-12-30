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حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/12/31

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حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/12/31 حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/12/31

لبرج الجدى :


>برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهني:
>يوم واحد يفصلك عن عامك الجديد، كثير من الأمنيات السعيدة تنتظرك فى الأفق القريب لا تحاول أن تتعجل الأمور، فكل شىء فى وقته يصبح أفضل سوف تتغلب على مصاعب العمل بقليل من الصبر والمثابرة لتصل إلى أهدافك التى لاحت فى الأفق بشائر تنفيذها.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:


>هناك استقرار بينك وبين الشريك لا تجعل الغرباء يفسدون صفو حياتكما فأنتم تعيشون حياة يحسدكم عليها المحيطون حاول أن تكون كتوم أكثر من ذلك، توقع أن يزورك شخص مسافر من فترة طويلة وسوف يؤثر بشكل ايجابى على حياتك العاطفية

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>منذ فترة طويلة وأنت لا تقوم بالفحوصات اللازمة التى طلبها الطبيب منك أن تجريها بشكل دورى، مما يهدد صحتك ويجعلك معرض للإصابة بوعكة صحية من جديد أنت فى غنى عنها، بقليل من الرعاية الصحية ستكسب حياة أفضل

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :


>يتوقع لبرج الجدى مع بداية العام الجديد أن تتحقق لك كثير من الأخبار السعيدة التى طالما انتظرت تحقيقها، ستسير الحياة بشكل أفضل فى الأيام المقبلة

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مصر 365

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