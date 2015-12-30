برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 2015/12/31

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:



>على الصعيد العاطفي:



>برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>سيمنحك شخص ما أو شيء غير متوقع دفعة كبيرة فى مجال العمل، وسيتطلب منك ذلك تغيير طريقة عملك وهو شيء جيد لا تحاول أن تقاومه حتى لو شعرت أنه سيضعك فى نقطة حرجة، ستشعر بفائدته فيما بعد.>أحلامك بشأن العلاقة العاطفية تسبب لك المشاكل وتحرمك الشعور بالراحة قبل تحقيقها أو على الأقل البدء فى التحرك نحو إنجازها. حاول ألا تقسى على نفسك وافعل فقط ما بإمكانك أن تفعله وخذ وقتك فى التخطيط لأنه ليس هناك حاجة للاستعجال.>وزنك يشغل الكثير من تفكيرك فى الوقت الأخير وحان الوقت ليأخذ منك بعض الاهتمام الجاد والبدء فى التقليل من وزنك بطريقة منطقية ومناسبة، تتضمن ممارسة الرياضة وتحسين النظام الغذائى لك لأن هذا سينعكس عليك إيجابًا على المدى الطويل.>اليوم تشعر بأنك بحاجة للهروب من التشويش والإزعاج حوالك والانفراد بنفسك من أجل بدء شيء جديد سواء فى حياتك العاطفية أو العملية، وستنجح فى ذلك.

تلاحظ اهتمامًا من الناس ومعاملة لطيفة منهم أكثر بكثير من المعتاد، قد يبدو الأمر لك غريبًا لكنك ستستمتع فاترك نفسك للتيار وتعامل بلطف.