برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 2015/12/31

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:
>سيمنحك شخص ما أو شيء غير متوقع دفعة كبيرة فى مجال العمل، وسيتطلب منك ذلك تغيير طريقة عملك وهو شيء جيد لا تحاول أن تقاومه حتى لو شعرت أنه سيضعك فى نقطة حرجة، ستشعر بفائدته فيما بعد.
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>على الصعيد العاطفي:
>أحلامك بشأن العلاقة العاطفية تسبب لك المشاكل وتحرمك الشعور بالراحة قبل تحقيقها أو على الأقل البدء فى التحرك نحو إنجازها. حاول ألا تقسى على نفسك وافعل فقط ما بإمكانك أن تفعله وخذ وقتك فى التخطيط لأنه ليس هناك حاجة للاستعجال.
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>برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>وزنك يشغل الكثير من تفكيرك فى الوقت الأخير وحان الوقت ليأخذ منك بعض الاهتمام الجاد والبدء فى التقليل من وزنك بطريقة منطقية ومناسبة، تتضمن ممارسة الرياضة وتحسين النظام الغذائى لك لأن هذا سينعكس عليك إيجابًا على المدى الطويل.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>اليوم تشعر بأنك بحاجة للهروب من التشويش والإزعاج حوالك والانفراد بنفسك من أجل بدء شيء جديد سواء فى حياتك العاطفية أو العملية، وستنجح فى ذلك.
تلاحظ اهتمامًا من الناس ومعاملة لطيفة منهم أكثر بكثير من المعتاد، قد يبدو الأمر لك غريبًا لكنك ستستمتع فاترك نفسك للتيار وتعامل بلطف.
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