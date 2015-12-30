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برج الحوت حظك ليوم الخميس 2015/12/31

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برج الحوت حظك ليوم الخميس 2015/12/31 برج الحوت حظك ليوم الخميس 2015/12/31

على الجانب المهني:


>الأوضاع السيئة تحيط بك كما أن سوء الحظ هو حليفك فى الفترة الأخيرة، حاول قدر الإمكان أن تتجاوز كل الأزمات التى تمر بها حتى لا تتعرض لأى أذى فى العمل، كذلك يمكنك أن تحقق المزيد من النجاحات دون أن تتعرض لأى أزمة فقط توخى الحذر.

برج الحوت على الجانب العاطفي:


>تبحث عن علاقة حب تعوض بها ما فقدته خلال الفترة الماضية، لكن عليك أن تعرف أنك بحاجة إلى هذه العلاقة التى تنعشك كثيراً وتحقق لك التوازن المطلوب فى حياتك.

على الجانب الصحي:


>وضعك الصحى الآن على ما يرام، ولكن لا يجب أن تهملها على حساب الشغل، فمن الأفضل أن تهتم بصحتك بكل الطرق الممكنة خصوصاً أنك تتعرض لجهد غير طبيعى فى الفترة الحالية.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>فى الفترة المقبلة ستشهد خير كثير، ولكن عليك أن تعلم أن لكل شئ ثمن ستدفعه، فمن الأفضل أن تكون على استعداد لذلك.

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مصر 365

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